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نائب شركة فيوتيك: وجدنا دعم الدولة من خلال مبادرة ابدأ.. فيديو

الإثنين، 01 مايو 2023 03:35 م
نائب شركة فيوتيك: وجدنا دعم الدولة من خلال مبادرة ابدأ.. فيديو جانب من التقرير
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس أحمد سمير نائب مدير الإنتاج الشركة المصرية للصناعات الإلكترونية الحديثة، "فيوتيك"، إن الشركة تضم عمالا مصريين، ومهندسين مصريين، ونحن أكفأ مهندسي إنتاج في العالم.

وأضاف نائب مدير الإنتاج الشركة المصرية للصناعات الإلكترونية الحديثة: "نحضر أي خطوط إنتاج وأي ماكينات، ونستطيع أن نعدل عليها ونستخدمها في خطوط الإنتاج التي تناسبنا، ونريد الدعم من الدولة وأن ترانا وترى قدراتنا وتقدر قدراتنا، وهذا بدأ يظهر بوجود مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المحلية، وبدأت تتعاون معنا وأصبحنا نجد أن الدولة تقدرنا، وهذا أمر يسعدنا ويجعلنا نعمل بمجهود أفضل وأداء أفضل".

فيما قالت المهندسة إيمان سعد خليفة مهندسة كهرباء: "المصنع متخصص في الإضاءة ولدينا عمال مصريين على كفاءة مرتفعة للغاية ونستغلها في إنتاج منتج مصري على القل بنسبة 90 %".


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