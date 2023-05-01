من تقوية المناعة إلى تجنب الإصابة بحصوات الكلى.. اعرف فوائد عصير البرتقال

كتبت ميرفت رشاد

عصير البرتقال هو جزء من روتين الإفطار لدى العديد من الأشخاص، ويعد مصدر ممتاز لفيتامين سي ولكن يحتوى على نسبة عالية من السكر، بعض العلامات التجارية لعصير البرتقال يمكن أن تكون مليئة بالسكريات المضافة إلى جانب التركيز المرتفع بالفعل من السكريات الطبيعية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية، وكل ما عليك فعله هو اختيار مشروب مصنوع من عصير 100٪ لجنى الفوائد الصحية وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1- تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تشير البيانات إلى أن استهلاك عصير البرتقال مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 22٪ لدى الرجال، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية عند النساء بنسبة 19٪".

2- حصوات الكلى

تم ربط شرب عصير البرتقال علميًا بالمساعدة في منع حصوات الكلى، لاحظت دراسة نُشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى والتي قيَّمت ما يقرب من 200 ألف مشارك أن "استهلاك القهوة والشاي وعصير البرتقال يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى".

3 - يقلل من الالتهابات في جسمك

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى إحداث فوضى في كل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا من الرأس إلى أخمص القدمين، ولكن إضافة القليل من عصير البرتقال إلى روتينك المعتاد يمكن أن يساعد في منعه الالتهاب.

4 - إدارة الوزن

في حين أن عصير الفاكهة قد يكون له سمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن الأفراد الذين يستهلكون عصير البرتقال بانتظام قد يكونون أقل عرضة للحالات المرتبطة بالوزن مثل السمنة من أولئك الذين يمتنعون عن تناوله.

5 - خفض نسبة الكولسترول في الدم

إذا كنت تتعامل مع ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، فإن إضافة بعض عصير البرتقال إلى روتينك المعتاد قد يساعد في الحصول على هذه الأرقام في منطقة صحية.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن الأفراد الذين تناولوا 236 مل من عصير البرتقال غير المركز على مدى فترة ثلاثة أسابيع شهدوا انخفاضًا في نسبة الكوليسترول الضار إلى الكوليسترول الحميد.

6- يحسن نظام المناعة

إذا كنت تحاول تعزيز نظام المناعة لديك، فقد يكون عصير البرتقال الغني بفيتامين سي هو الحل الذي تبحث عنه وجدت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Frontiers in Immunology أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال كان فعالًا في تقليل الالتهاب، ما قد يفيد صحة المناعة العامة للمستهلكين.