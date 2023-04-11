أطعمة غنية بفيتامين د.. أبرزها الزبادى والبرتقال

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر فيتامي د من أكثر أنواع الفيتامينات المهمة لصحة الجسم والبشرة والشعر، تتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين د في دعم تناول الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان يساعدان في الحفاظ على عظام صحية وقوية ومنع تقلصات وتشنجات العضلات.

وحسب ما ذكره موقع preventionفإن هناك بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د وهى:

-زبادي

يحتوى الزبادى على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.

-التونة

تعد التونة من بين العديد من أنواع الأسماك التي تعد مصادر غنية بفيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجسم.

-الجبنة الشيدر

وهي مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم.

-البيض

البيض من أكثر الاطعمة الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجسم ، كما يحتوى على نسبة عالية من فيتامين د.

-عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين سي ونسبة عالية من فيتامين د وغيرها من العناصر الغذائية.

-سردين

يحتوى سمك السردين على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، كما يحتوى على فيتامين د.