أطعمة غنية بفيتامين د.. أبرزها الزبادى والبرتقال

يعتبر فيتامي د من أكثر أنواع الفيتامينات المهمة لصحة الجسم والبشرة والشعر، تتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين د في دعم تناول الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان يساعدان في الحفاظ على عظام صحية وقوية ومنع تقلصات وتشنجات العضلات.
وحسب ما ذكره موقع preventionفإن هناك بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د وهى:
-زبادي
يحتوى الزبادى على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.
-التونة
تعد التونة من بين العديد من أنواع الأسماك التي تعد مصادر غنية بفيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجسم.
-الجبنة الشيدر
وهي مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم.
-البيض
البيض من أكثر الاطعمة الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجسم ، كما يحتوى على نسبة عالية من فيتامين د.
-عصير البرتقال
يحتوي عصير البرتقال على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين سي ونسبة عالية من فيتامين د وغيرها من العناصر الغذائية.
-سردين
يحتوى سمك السردين على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، كما يحتوى على فيتامين د.
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