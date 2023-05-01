مصرع عامل بالإسكندرية بعد سقوطه من الطابق الثامن أثناء تنظيف الزجاج

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى عامل مصرعه منذ قليل، بعد سقوطه من الدور الثامن من أعلى مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية أثناء تنظيفه للزجاج وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بسقوط عامل من مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية وتوجهت على الفور قوة امنيه واخطار النيابة العامة.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء عمل العامل وقيامه بمسح الزجاج اختل توازنه وسقط من الدور الثامن ولفظ أنفاسه الأخيرة وعاينت النيابة العامة الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة واتخاذ الاجراءات القانونية.