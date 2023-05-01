مصرع طفل بصعق كهربائى وعامل فى حريق كافيتريا بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى عامل بكافتيريا مصرعه، إثر نشوب حريق بكافتيريا يعمل بها بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى ، بوصول " عوام ح" 25 عاما عامل بكافتيريا، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية من الانتقال نشوب حريق بكافتيريا بعزبة ناحية قرية سندنهور، وحدوث وفاة العامل مختنقا أثناء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.