اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:34 م
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:15 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي على حدود محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 8 أشخاص مصابين إصابات ما بين نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي على حدود محافظة الشرقية، وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات.


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