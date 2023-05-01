مصرع طفل إثر انقلاب سيارة بترعة فى زفة عروسين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفل عمره 14 عاما مصرعه، متأثرا بإصابته، إثر انقلاب سيارة ملاكى يستقلها فى زفة عروسين فى ترعة بطريق "الزقازيق- أبو حماد" نطاق مركز أبو حماد بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبو حماد المركزى، بوصول جثمان طفل 14 عاما مقيم نطاق مدينة أبو حماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، فيما أصيب نجل عمه بإصابات متعددة.

وتبين من التحريات أثناء قيادة الأول سيارة ملاكى للمشاركة فى زفة عروسين من أسرته، انفجر الاطار الأمامى للسيارة وسقطت بمياه ترعة بطريق" الزقازيق- أبو حماد" مما أسفر عن مصرعه وإصابة نجل عمه إصابات متعددة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.