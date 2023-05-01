اليوم السابع
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مصرع طالب سقط من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزله فى المنوفية

الإثنين، 01 مايو 2023 02:09 م
مصرع طالب سقط من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزله فى المنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى مصرعه وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزلة بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع طالب بالصف الثانى الاعدادى ، وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزلة بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

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