مصرع طالب سقط من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزله فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى مصرعه وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزلة بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.