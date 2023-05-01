مصرع طالب سقط من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزله فى المنوفية

لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى مصرعه وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزلة بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع طالب بالصف الثانى الاعدادى ، وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزلة بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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