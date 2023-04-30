السيطرة على حريق داخل مصنع مقرمشات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع للمقرمشات في المنطقة السادسة بمدينة السادات، دون خسائر فى الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بالسيطرة علي حريق نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح ، بالانتقال والفحص من قبل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تبين نشوب حريق في عدد من كراتين الشيبسي داخل مصنع في المنطقة الصناعية، حيث تمكنت القوات من السيطرة علي الحريق بعد ورود معلومات بنشوب حريق، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.