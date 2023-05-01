اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية

الإثنين، 01 مايو 2023 04:09 م
مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمفارق سرابيوم تم نقل المصابين إلى مستشفيات ابوخليفة للطوارىء وجامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مفارق سرابيوم.
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى ابوخليفة للطوارئ كما تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى .
 

الاسماعيلية

انقلاب ميكروباص

مصرع شخص

طريق مصر الإسماعيلية

مفارق سرابيوم

مستشفى ابوخليفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة