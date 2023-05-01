مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة ا لميكروباص التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمفارق سرابيوم تم نقل المصابين إلى مستشفيات ابوخليفة للطوارىء وجامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مفارق سرابيوم.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى ابوخليفة للطوارئ كما تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى .