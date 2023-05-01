اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمه قطار حاول عبور مزلقان سندنهور أثناء غلقه ببنها

الإثنين، 01 مايو 2023 04:29 م
مصرع شخص صدمه قطار حاول عبور مزلقان سندنهور أثناء غلقه ببنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شخص مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء غلقه، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من عمليات النجدة مفاده، اصطدام قطار بشخص فى مزلقان سندهور دائرة مركز شرطة بنها.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام قطار بالشخص حال محاولته العبور لمزلقان سندنهور دائرة المركز، أثناء غلقه، وأسفر الحادث عن وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مصرع شخص

قطار

حادث قطار

اصطدام قطار

مزلقان سندنهور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة