مصرع شخص إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة ، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى أمام قرية أبوسلطان، وتم نقل جثمانه لثلاجة المستشفى لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف في الجثمان.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد إنقلاب السيارة رقم “3962ط ل ف” على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى أمام قرية أبوسلطان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسياراة إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع "جودة .س. س. س" 50 عام من مدينة التل الكبير وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من التحريات معرفة ملابسات وتفاصيل الحادث.