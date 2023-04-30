إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي " بني سويف - الفشن" أمام صوامع سدس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي "بني سويف - الفشن" أمام صوامع سدس، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن، لقربها من مكان الحادث، وذلك لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حيث استقبل مستشفى الفشن المركزى: صلاح. س. أ" 40 سنة، مقيم ببا، بائع متجول، اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، ودعاء. ع . أ 21 سنة، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالترقوه اليسرى، تقيم مدينة ببا، وبسمة. أ. أ 18 سنة، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالكتف الأيمن، ونعمة. أ. ع 28 سنة، مقيمة ببا، مصابة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وربيع. ج. م 34 سنة، مقيم هربشنت مركز ببا، سائق، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر.