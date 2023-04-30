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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية الخوالد في قنا

الأحد، 30 أبريل 2023 11:45 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية الخوالد في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب 3 شباب، اليوم الأحد، في تصادم موتوسيكلين، بقرية الخوالد بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 3 شباب في تصادم موتوسكلين بقرية الخوالد بمركز ابوتشت ، وأسفر ذلك عن إصابة عبد الرحمن عبد الموجود عبد الرحمن، 22 عاما، وأحمد كحلاوي خليفة، 27 عاما، ومصطفى بدري عبد الراضي، 17 عاما.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

 

تصادم موتوسكلين

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