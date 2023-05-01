مصرع شاب صعقا بالكهرباء بحى الكوثر في سوهاج

كانت الأجهزة المعنية، قد تلقت إخطار من غرفة عمليات الوحدة المحلية لحى الكوثر يفيد بتعرض أحد الأشخاص لصعق التيار الكهربائى أثناء تواجده للعمل بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر وتم نقله للمستشفى المركزى إلا أنه توفى عقب وصوله لمستشفى تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وتبين من الفحص والمعاينة أنه أثناء قيام "ح. م. ث"، 25 سنة، بالعمل في المنطقة الثالثة بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر تعرض لصعق التيار الكهربائى له عقب ملامسة يده أحد الأسلاك، مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى المركزى بأخميم إلا أنه لفط أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة تقديم الإسعافات اللازمة له داخل المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.