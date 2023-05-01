مدينة القرنة بالأقصر تنفذ إزالة حالات بناء على أراضى الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ21 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة حسام محمدين مهران رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة 2700 متر مربع، و4 حالات تعد بالزراعة بمساحة 1350 مترا مربعا، وحالة تعد في المهد بدون ترخيص مباني بمساحة 20 مترا.

وشارك في الحملة كل من اللواء أيمن والي مساعد مدير الأمن لقطاع الغرب، والمقدم أحمد صبحي نائب المأمور، وحجازي النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، بالتنسيق مع كل من سكرتير مركز القرنة، ورؤساء قرى الضبعية والحاجر والأقالتة والملاحة، وإدارة التفتيش المالي والاداري، والإدارة الهندسية، ومسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والحملة الميكانيكية بالمركز، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق قام مجلس مدينة القرنة برئاسة وكيل وزارة حسام مهران، رئيس مركز ومدينة القرنة، بإيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة القرنة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

ويقول حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه فور ورود بلاغ بوجود حالة تعدي بالبناء المخالف، توجه على الفور في وجود أعضاء الإدارة الهندسية ورؤساء القري التابعة والحملة الميكانيكية، وتم بالفعل إزالة حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن حوش على مساحة 225 متر، حيث تمت الإزالة وعمل المحاضر اللازمة، وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه تم أيضاً إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بمسطح 1000 متر أسفل القرنة الجديدة، وتمت إزالتها بالكامل والتحفظ علي مواد البناء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.