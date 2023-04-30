مراكز المنيا تواصل تنفيذ "الموجة 21" لإزالة التعديات على أراضى الدولة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.



من جانبه أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بنطاق المركز وقرية دلجا، بحضور عاطف طه مدير أملاك الدولة بالمحافظة ونواب رئيس المركز، وممثلي وحدة المتغيرات المكانية، والتنظيم، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد، منها، 10 حالات تعد حالة على أملاك الري بنطاق المركز، وحالة تعد على الأراضي الزراعية، في المهد بقرية البدرمان، وحالة متغيرات مكانية بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.