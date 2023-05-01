اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 46 حالة تعدٍ على 34 فدانا و11 قيراطا ضمن الموجة الـ21

الإثنين، 01 مايو 2023 05:47 م
محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 46 حالة تعدٍ على 34 فدانا و11 قيراطا ضمن الموجة الـ21 إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والتي تستمر فعالياتها على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو المقبل، فتم تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة، وعلى الأراضي الزراعية، اليوم الاثنين، بمركز كفر الشيخ برئاسة اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على مساحة 20 قيراط، وسهم، منهم 15 حالة على أملاك الري والصرف على مساحة 10 قراريط و 14 أسهم، و5 حالات على أراضي زراعية، على مساحة 9 قراريط و11 سهم، بالتعاون مع مدير أمن كفر الشيخ  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سبق إزالة 26 حالة، على مساحة 33 فدان و15 قيراط، ليكون مجموع ما تم إزالته خلال 3 أيام، 46 حالة على مساحة،34 فدان، و11 قيراط، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

ازالة التعديات على أملاك الدولة

أراضي زراعية

الموجه الـ21



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