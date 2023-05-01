محافظ كفر الشيخ: تحرير 79 محضراً متنوعاً لأصحاب المحال التجارية والمخابز

شنت مجالس مدن بيلا ودسوق والحامول وسيدى غازى وبلطيم، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأسفرت عن تحرير 79 محضراً متنوعاً لأصحاب المحال التجارية والمخابز، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة متابعة الأسواق والمحال التجارية، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، وأسفرت عن تحرير 30 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 10 محاضر متنوعة، عبارة عن ٤ محاضر لعدم الاعلان عن أسعار و3 محاضر نظافة، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

وقاد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 26 مخالفة متنوعة، منهم 9 محاضر بمدينة دسوق، و17 محضر بقرى دسوق.

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، الحملات على المحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر، منهم محضرين لأصحاب المحال التجارية، و6 محاضر لأصحاب المخابز، وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر منوعة للمخالفين.