تحرير 78 محضرا تموينيا بـ6 مراكز للمخالفين بالمخابز فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية،تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة متابعة المخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بحملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابي وسد خميس وأبو غنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو، وأسفرت الحملات عن تحرير 11محضراً متنوعاً،منهم 7 محضر نقص وزن ، ومحضر مواصفات، و3 محاضر مخالفات أخرى.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 25 محضر، منهم 19 نقص وزن،ومحضر تصرف، و3 محاضر مواصفات،ومحضر عدم الإعلان، وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحلات التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة،٢ نقص وزن،ومحضر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعلان أسعار، وعدم وجود شهاده، وتابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على المخابز،وأسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وأشرف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملة التموينية على المخابز، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة كما أسفرت الحملة، من بينها محضرين نقص وزن، و ٣ محاضر مواصفات، ومحضر صحة، وتابع اللواء حاتم الهيدبي،رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز بالمدينة والقرى بالتنسيق مع مفتشي تموين مطوبس، ورؤساء القري، وتمكنت الحملة من مراجعة المخابز وفحص رغيف الخبز والتأكد من الوزن والمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز ومن نظافة المكان،وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير ١٨ محضراً متنوعاً، من بينها ١١ محضر نقص وزن، و 2 محضر تصرف بالمدينة والقرى الخمسة ( منية المرشد _ برمبال _ بني بكار _ البصراط _ الجزيرة الخضراء )، كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق،الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 13 محضر عبارة عن محضر تصرف دقبق، ومحضر عدم اعلان، ومحضر مواصفات،و 8 نقص وزن، ومحضر نظافة، ومحضر متنوع.