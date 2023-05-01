توريد 39 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح، بلغ 39442 طن و859 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الجارى، وتم تجهيز 42 موقع تخزينى للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.