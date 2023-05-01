اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 39 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

الإثنين، 01 مايو 2023 12:30 م
توريد 39 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا توريد محصول القمح
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح، بلغ 39442 طن و859 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الجارى، وتم تجهيز 42 موقع تخزينى للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.
 
أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالى المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

مديرية التموين

محصول القمح

زراعة القمح

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منظومة توريد القمح للموسم الحالى

الأحد، 30 أبريل 2023 05:35 م

ارتفاع معدلات توريد القمح إلى أكثر من 3060 طنا في بورسعيد

الأحد، 30 أبريل 2023 12:00 م

محصول الخير يتدفق فى صوامع أسوان.. المحفزات ساهمت فى زيادة توريد القمح

الأحد، 30 أبريل 2023 07:00 ص

توافد سيارات توريد القمح على صوامع الغلال بالإسكندرية.. "التموين" تستعد بـ3 صوامع و4 بناكر بسعة تخزينية تصل إلى 208 آلاف طن.. تشكيل 7 لجان للاستلام.. فحص العينات بدقة ومراعاة الضبط البيئى داخل الصومعة.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة