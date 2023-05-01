محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكاوى 14 مواطنا

الفيوم رباب الجالى

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم شكاوى 14 مواطناً بالقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عُقد اليوم الأثنين, بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلين عن شركة الغاز.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم, لشكاوى المواطنين بشأن توفير مشروعات صغيرة تعينهم علي تلبية مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ببحث الحالات، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات صغيرة لهم، تناسب ظروفهم وخبراتهم، كما وجه بتوفير معاش "تكافل وكرامة" لعدد من السيدات المعيلات المستحقات، وتوفير مشروع لأحد المواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة الفيوم، بدراسة وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لإحدى الفتيات المستحقات، على أطراف مدينة الفيوم، وبحث مطلب لإحدى المواطنات من ذوي الإحتياجات بشأن توفير وحدة سكنية لها، كما وجه بتوفير كشك لإحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية سرسنا، وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان، ومركز ومدينة طامية، وكذا بحث مطلب أحد المواطنيين بشأن إنهاء إجراءات ترخيص بناء منزل، وذلك بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة أبشواى، ووجه وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل بأحد المصانع، لمواطن من الأولى بالرعاية.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء، لشكوى جماعية لعدد من المواطنين تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل قرية نقاليفة التابعة لمركز الفيوم، ووجه المحافظ، ممثلي شركة الغاز، بالعمل على سرعة فحص الشكوى والتواصل مع وزارة البترول بهذا الشأن.