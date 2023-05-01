تعرف على قرارات صحة الفيوم لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة

الفيوم رباب الجالي

عقدت إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة بمحافظة الفيوم ، بقيادة الدكتورة غادة هلال مدير الإدارة اجتماعا، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجى، والدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية، ومديرى الادارات الصحية و 45 من مسئولى تنظيم الأسرة بالإدارات ومشرفة الرائدات بالمديرية ومشرفات الرائدات بالإدارات الصحية، ومشرفات تمريض تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات و مسئولى إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات ومشرفات نوادى المراة

وأصوي الإجتماع بعدة قرارات وهي تكثيف الجهود وزيادة اعداد العيادات المتنقلة لخدمة القري الأكثر احتياجا نظرا للكثافة السكانية، و تدريب الأطباء الجدد علي خدمات تنظيم الأسرة ، والاستعانة بأطباء النساء من لدعم هذه الجهود وزيادة عدد الطبيب الزائر للتغطية القصوي لخدمات تنظيم الأ سرة.

وكانت شهدت مديرية الصحة إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتهيئة أطباء التكليف الجدد على العمل، والذي يستمر خلال الفترة من 30 أبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل، بمشاركة 57 طبيباً وطبيبة من أطباء التكليف الجدد بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، و يشمل العديد من المهارات الأساسية للأطباء داخل الوحدات الصحية، وأخلاقيات المهنة، ويأتي انطلاقاً من حرص المديرية على نقل الخبرات للأطباء الجدد ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيعقب هذا البرنامج، الكثير من البرامج التدريبية الإجبارية والاختيارية، لرفع كفاءة وتنمية مهارات الأطباء الجدد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن الأجندة التدريبية لأطباء التكليف الجدد تشمل التعريف بمديرية الصحة وأقسامها، ومبادئ العمل داخلها، والهيكل التنظيمي للمديرية، والتعريف بالإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الصحية، كما تشمل أساسيات تنظيم الأسرة ومبادئ المشورة، ومهارات تقديم خدمة وسائل تنظيم الأسرة، والتعريف بالسجلات، والتعريف بحقوق وواجبات الطبيب، والمهارات الإدارية والسلوكية اللازمة لآداء خدمة جماهيرية، والأعمال الإدارية اللازمة لسير العمل، واللوائح والقوانين المنظمة، وقواعد الحضور والانصراف، والإجراءات المالية والمخزنية ومراقبة العهد والسلف والصناديق.