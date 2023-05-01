محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير شارع الجيش

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن وصول تشوينات الإنترلوك وبلاطات الأرضيات والبردورات لبدء التنفيذ لأعمال التطوير ورفع كفاء شارع الجيش بالكامل أمام استاد المنصورة، وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلو متر دعم إضافي من الخطة الاستثمارية وكذا تطوير كورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى.

وأوضح "مختار" أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولاً إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.

واشار "مختار" لأن التكلفة الإجمالية للمشروع تأتي ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية هذا العام بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيراً إلى أن الدقهلية من أولى المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.

هذا وقد وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية خلال 10 أيام يعقبها البدء في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والعمل ليل نهار.