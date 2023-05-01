اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض الزهور بالممشى السياحى بمناسبة أعياد الربيع اليوم

الإثنين، 01 مايو 2023 10:50 ص
محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض الزهور بالممشى السياحى بمناسبة أعياد الربيع اليوم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، معرض الزهور وأعياد الربيع، والذى تنظمه الإدارة العامة للشئون البيئة بالممشى السياحى، بمدينة الغردقة.
 
ويشارك فى إقامة المعرض مجلس مدينة الغردقة، ونقابة الزراعيين، وعدد من المشاتل الخاصة بالزهور والنباتات وذلك بمناسبة اعياد الربيع، ومن المقرر أن يتضمن المعرض توعية بالحفاظ على البيئة والشواطئ بالبحر الأحمر.
 
ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض برفقة المحافظ قيادات محافظة البحر الأحمر على رأسهم اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة، وكمال سليمان سكرتير عام مساعد، واللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة وعدد من مديرى المديريات المختلفة.
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

معرض الزهور

اعياد الربيع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة