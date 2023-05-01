محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض الزهور بالممشى السياحى بمناسبة أعياد الربيع اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يفتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، معرض الزهور وأعياد الربيع، والذى تنظمه الإدارة العامة للشئون البيئة بالممشى السياحى، بمدينة الغردقة.

ويشارك فى إقامة المعرض مجلس مدينة الغردقة ، ونقابة الزراعيين، وعدد من المشاتل الخاصة بالزهور والنباتات وذلك بمناسبة اعياد الربيع، ومن المقرر أن يتضمن المعرض توعية بالحفاظ على البيئة والشواطئ بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض برفقة المحافظ قيادات محافظة البحر الأحمر على رأسهم اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة، وكمال سليمان سكرتير عام مساعد، واللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة وعدد من مديرى المديريات المختلفة.