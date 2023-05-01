محافظ أسوان: الحكومة تشيد بتكاتف جهود المجتمع لمواجهة الأزمة السودانية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن الدولة والحكومة أشادت بتكاتف المجتمع المدنى مع الجهود الحكومية على أرض أسوان فى مواجهة العديد من التحديات والمواقف الطارئة والتى من أبرزها تداعيات جائحة كورونا والسيول ، وأخيراً تداعيات الحرب في دولة السودان الشقيق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الثانى للجنة العليا لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية، مساء اليوم، الاثنين، برئاسة محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع ، ومسئولى التحالف الوطنى للعمل التنموى ، ومؤسسة حياة كريمة ، ومسئولى الجهات التنفيذية.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره لهذه الجمعيات التى أوفت بوعودها ورسمت الفرحة على وجوه القادمين من السودان ، مما أعطى صورة حقيقة للدولة المصرية بقيادتها الحكيمة الواعية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وشعب مصر المضياف ، وأيضاً لروح التلاحم والأخوة التي ظهرت من أهالى أسوان تجاه أشقائهم .