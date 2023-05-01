قرب انتهاء تجهيز كل الصروح الطبية واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تحرص الدولة المصرية على استكمال المشروعات الجارية فى العديد من قطاعات العمل العام، وخاصة مع الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي محافظة أسوان، تم انطلاق المنظومة تجريبياً في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لتنطلق بشكل كامل خلال العام الحالى بنطاق محافظة أسوان، وسوف تعتمد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، علي 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية بأنحاء محافظة أسوان.

وفى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والتى سيسفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية ، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى ، و توجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام .

ومن المستشفيات التي تم تشغيلها ،مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، حيث تبذل ادارة المستشفى والكوادر الطبية والعاملين داخل الأقسام الطبية، كافة أوجه الرعاية العلاجية للمرضى، والمترددين على هذا المستشفى الكبير، وتقوم مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان بدور حيوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة، والمستشفى التخصصى، تضم 251 سرير ، وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى، بجانب أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و C.ARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة، و مستشفى أسوان التخصصى تنفذ بها العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، ومبادرة صحة المرأة، والقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز وتنظيم الأسرة والعيادات المسائية، والمستشفى تضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالجودة العالية.

في نفس السياق، تجري أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزى بمدينة دراو، بطاقة 137 سرير، و13 عيادة خارجية لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة تمهيداً لتشغيلها تجريبياً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل.

وكذلك الأعمال الجارية بمستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تتم على مرحلتين للمبنى القديم ، والمبنى الجديد بطاقة 180 سرير فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية بما يساهم فى خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، وتم توجيه إنذار شديد اللجهة للجهة المنفذة لنهو وتلافى كافة الملاحظات، مع تذليل العقبات لنهو توصيل الكهرباء للمستشفى حتى يتسنى تجهيزها بشكل كامل .

وفي جنوب محافظة أسوان، تم تجهيز مستشفي ابوسمبل الدولى والتى تم دعمها بتجهيزات طبية وغير طبية بـ 3 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة إستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، مع دعمها بالكوادر الطبية من الإستشاريين والأطباء الإخصائيين طبقاً للبروتوكول الموقع مع مستشفى أسوان الجامعى، و تضم مستشفي ابوسمبل الدولى 29 سرير و 4 آسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى 2 غرفة عمليات لتضم المستشفى بذلك مختلف التخصصات الطبية.