مباحث الدقهلية تلقى القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب فى أجا

ألقى ضباط مباحث الدقهلية ، القبض على المتهمين بقتل شاب وإصابة والده في أول أيام عيد الفطر، بعدما أطلقوا عليهما أعيرة نارية أثناء توجههما لزيارة شقيقة الأول وفروا هاربين، وذلك بقرية شبراويش التابعة لمركز أجا.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بمقتل شاب على يد 3 أشخاص من أسرة واحدة بقرية شبراويش.

وانتقلت قوه امنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى أحمد محمد الكاشوري 22 سنة، بطلق ناري، وإصابة والده في قدمه، وذلك بعدما تربص بهما كل من ياسر ال.ال. ونجليه الدسوقي وفارس، أثناء توجههما لزيارة شقيقة القتيل في أول أيام عيد الفطر، وأطلقوا عليهما أعيرة نارية لخلافات سابقة وفروا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين أثناء اختبائهم بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.