قوات الأمن تكشف لغز العثور على جثمان شاب بجوار ترعة فى طناح بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

نجح ضباط مباحث الدقهلية، فى كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار ترعة بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، وتبين أن المتهم صديق المجنى عليه وتخلص منه لخلافات مادية بينهما.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة لشاب بجوار ترعة طناح فى ظروف غامضة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى عبدالله محمود عبدالبارى الفتيكى، فى العقد الثانى من عمره، مقيم بقرية طناح، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وبعد أقل من 72 ساعة، تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من كشف غموض الواقعة، وتبين أن ورائها صديق المجنى عليه ويدعى كريم م.ع.ال. وكشفت التحريات وجود خلافات مادية بين الطرفين قام على إثرها المتهم باستدراج القتيل لمكان العثور عليه، وتعدى عليه بحجر على رأسه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولى على دراجته البخارية وفر هاربًا.

وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.