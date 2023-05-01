فرنسا تحصد 1.5 مليار يورو ببيع قائمة غنائم صادرتها من تجار المخدرات بمزاد علنى

كتب خالد إبراهيم

رصد تقرير نشره موقع CNN، أبرز الغنائم التى تمت مصادرتها من تجار المخدرات، وبيعت فى مزاد علنى، فى عملية بيع استثنائية، وذلك فى فرنسا خلال الأسبوع الماضى، حيث تم جمع ما يقرب من 1.5 مليون يورو 1.65 مليون دولار مقابل بيع قائمة الغنائم التى كان أبرزها سيارة "لامبورجينى" بيضاء اللون، وحقائب "لوى فيتون"، وساعات "رولكس".

وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة

كان مزاد منتصف الأسبوع الماضى، الذى نظمته وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة (Agrasc) مع المديرية الوطنية لتدخلات الدولة (DNID)، مشهدًا غير عادى فى قصر العدل التاريخى فى باريس، الذى يضم محكمة الاستئناف فى باريس.



سيارة لامبورجينى

وقال مديرا Agrasc و DNID ، نيكولاس بيسونى، وآلان كاميل، فى بيان، فى كتالوج البيع، "المزاد حدث شائع.. مزاد Domaine أو البضائع التى هى ملك للدولة أمر شائع أيضًا، المزاد الذى يشمل Agrasc و Domaine هو حدث نادر".

التبرع بجميع العائدات

فى حين تم إجراء مبيعات مماثلة فى الماضى، فإن هذا هو الأول الذى سيتم التبرع فيه بجميع العائدات للبعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والسلوك الإدمانى، التى تشرف على السياسة العامة بشأن المخدرات والإدمان فى فرنسا.



حقائب

فى المجموع، جمع المزاد 1.46 مليون يورو، بما فى ذلك 185 ألف يورو من المبيعات للمشترين فى الخارج، حسب تغريدة Agrasc.



أحذية

وشملت العناصر الأخرى فى المزاد، الذى عرض 277 قطعة، أحذية عالية الكعب من تصميم "إيف سان لوران"، و"كريستيان لوبوتان"، و"جيمى شو"، وأحذية رياضية، ومجموعة من السيارات والدراجات النارية.

وكانت القطعة الأكثر إثارة فى المزاد، سيارة "لامبورجينى" بيضاء اللون من طراز عام 2017، التى بيعت بمبلغ 138 ألف يورو، أى 152 ألف دولار.