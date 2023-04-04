مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار داخل فندق مكسيكى بسبب تجارة المخدرات.. فيديو

فاطمة شوقى

ذكرت السلطات المحلية في المكسيك أن هناك 4 أشخاص قتلوا في "كانكون" العاصمة السياحية لساحل البحر الكاريبي بالبلاد في إطلاق نار، وعلى ما يبدو أنه مرتبط بتسوية حسابات متعلقة بالمخدرات.

إطلاق النار وقع بمنطقة الفنادق أول أيام عطلة عيد الفصح التي تستمر أسبوعين، والتي تستعد خلالها كانكون ومنطقتها لاستقبال أكثر من مليون سائح، وأنه بعد العثور على 4 أربعة أشخاص، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وقالت الصحيفة، أن القوات الأمنية وصلت إلى المكان بعد ان تلقت اتصال طوارئ، أفادت بوجود 3 مصابين بطلقات نارية ملقاة على رمال احد الشواطئ تميزا فى المدينة.

وبدأ مكتب المدعى العام فى التحقيق لتوضيح حقيقة ما حدث، فى الوقت الذى يتحدث الاعلام المحلى عن مواجهة نشأت بعد معركة للسيطرة على تهريب المخدرات فى تلك المنطقة .

وأوضحت الصحيفة أنه منذ27 مارس ، أجرى مكتب المدعى العام فى كوينتانا 148 اعتقالا و40 تهمة و9 إدانة، واثنان بتهمة الاعتداء الجنسى ، وواحد بتجارة المخدرات ، وأخرى بجريمة استغلال القاصرين.