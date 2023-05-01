فرص عمل لشباب الجيزة برواتب مجزية فى أكتوبر وحدائق الأهرام.. طريقة التقديم

كتبت - مرام محمد

يبحث كثير من شباب محافظة الجيزة عن فرص عمل برواتب مجزية ومزايا تأمينية، ونوضح فى هذا الصدد أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة كشف عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة بفروع أحد المطاعم بأكتوبر (الحصري والشيخ زايد) وحدائق الأهرام.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة "عضو فريق" للذكور فقط ولا تقبل الطلبة، وتشترط ألا يقل مؤهل المتقدمين عن متوسط، مع وجود موقف من التجنيد، وأن يتراوح سنهم بين 21 و 33 سنة، والعمل لمدة 9 ساعات، مشيرة إلى أن الوظائف توفر مرتبات مجزية و"إضافي"، وتأمين طبي واجتماعي.

وكشف الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة، مؤكدا أن الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198.