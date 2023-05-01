عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر بتحليق 55 رحلة على متنها 1500 سائح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقفها على مدار الـ3 أيام الماضية لسوء الأحوال الجوية، حيث حلقت فى سماء البر الغربى حوالى 55 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم وسط أجواء من البهجة بين السائحين، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر.

ويقول أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إنه بعد إلغاء رحلات البالون على مدار الـ3 أيام الماضية لسوء الأحوال الجوية، شهد أرض مطار البالون الطائر ، حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، حيث حلقت اليوم 55 رحلة بالون أقلت على متنها حوالى 1500 سائح من حول العالم.

ويضيف أحمد الطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.