ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب سبائك ذهبية وآخر بحوزته صواعق وأسلحة بيضاء

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب سبائك ذهبية، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣ صواعق كهربائية و٢ مطواة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما أفاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار.

الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكويتية حينما استوقف جورج صفوت مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان أفادا بوجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود عدد من السبائك الذهبية.

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من مصطفي محمد و محمد مصطفى و هشام إبراهيم مآمير الجمرك تحت اشراف صبري حسانين مدير الحركة وذلك لوزن وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددهم ٦ سبائك ذهبية ووزنهم 600 جرام.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 31 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، كما أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب الاول للنيابة المختصة.

ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية باحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.