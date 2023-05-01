شباب ورياضة الأقصر تنفذ ندوات عن التوعية الأسرية بمراكز الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات ندوة عن التوعية الأسرية بمركز شباب الصعايدة التابع لإدارة شباب الزينية، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب وبحضور 30 عضو من أعضاء المركز، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة صفاء علي يوسف من جامعة الأقصر ، بإدارة الندوة، والتي تهدف إلى تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية السليمة، ومواجهة ظاهرة التفكك الأسري التي تهدد أمن واستقرار المجتمع والتمسك بمبادئ المجتمع المصري، والتي تهدف إلى غرس المفاهيم الصحيحة لتكوين أسرة متماسكة ومجتمع خالي من التطرف، حيث أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، ونيفين عبد المسيح مشرف أندية الفتاة والمرأة.

فيما نفذ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات مسابقة في فن كتابة الشعر والزجل والقصة القصيرة لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي، والذي تنفذه إدارة تنمية الشباب بالمديرية، حيث قام بالتحكيم إبراهيم عبد الخالق، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الثقافي هو ضمن المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب والنشء، وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتي محمد عمرة مشرف النادي الثقافي، ورفيدة أحمد زيدان مشرف المركز، وفريق عمل مركز شباب القباحي الغربى.