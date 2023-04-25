رئيس جامعة الأقصر يستقبل الطلاب السودانيين ويوجه بتوفير كل سبل الراحة لهم

وهنأ رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الوافدين بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء على بلدهم وعلى الأمة العربية والإسلامية، كما أعرب للطلاب الوافدين من جمهورية السودان، عن تضامنه الكامل معهم ومع الشعب السوداني الشقيق، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تفتح ذراعيها لهم في ظل هذه الظروف.

ووجه رئيس جامعة الأقصر، بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب السودانيين، وتهيئة أجواء تساعدهم على التحصيل والدراسة خلال إقامتهم بالمدن الجامعية، ومشاركتهم في الأنشطة الصيفية خلال فترة الإجازة؛ لحين استقرار الأوضاع في بلادهم.

كما التقى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بالدكتور أحمد برعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير المستشفيات بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: إن اللقاء تناول دعم وتطوير سبل التعاون بين جامعة الأقصر، ممثلة في كلية الطب، وهيئة الرعاية الصحية؛ للاستفادة الكاملة بالكوادر الطبية بكلية الطب بجامعة الأقصر؛ لدعم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة؛ ولتقديم الخدمة الصحية اللائقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما بحث رئيس جامعة الأقصر، مع وفد هيئة الرعاية الصحية، تقديم خدمات التدريب بما يتناسب مع المعايير العالمية؛ لتدريب وتأهيل طلاب بكالوريوس الطب والجراحة، وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات، وعقد الندوات والمؤتمرات؛ بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأطباء وأخصائي هيئة الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة الجامعة بجميع كلياتها المختلفة، مع هيئة الرعاية الصحية في جميع المجالات؛ لتفعيل الترابط بين الجامعة ومجتمع محافظة الأقصر.