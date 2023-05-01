شاهد حصاد محصول القمح فى المنوفية.. والأهالى: حقق أعلى إنتاجية للفدان.. صور

المنوفية - محمد فتحى

رصد تليفزيون "اليوم السابع"، حصاد محصول القمح بإحدى الحقول بقرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث يعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تعتمد عليها الدولة بشكل كبير.

ويقول عادل خضير صاحب حقل محصول القمح بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محصول القمح هذا العام حقق أعلى إنتاجية للفدان، حيث تجاوز الفدان ما يقرب من 22 إلى 24 أردبا، وذلك نظرا لأن الظروف الجوية جاءت فى صالح محصول القمح هذا العام.

وأضاف صاحب حقل محصول القمح، أن الظروف المناخية ساعدت كثيرا فى نمو محصول القمح هذا والتى أدت إلى تحقيق أعلى إنتاجية.

ويقول محمد ياسين مزارع بإحدى قرى مركز منوف، أنه يتم دراس محصول القمح فى درجة حرارة عالية وذلك لكى يكون المحصول "ناشف" ويتم دراسة بسرعة فى آلة الدراس وتكون حبه القمح فى أحسن صورة.

ويضيف أن محصول القمح هذا العام يعد أعلى إنتاجية منذ سنوات كثيرة نظرا للظروف المناخية التى ساعدت فى ذلك، بالإضافة إلى سعره والذى تجاوز 1500 جنيه للأردب لكى يساعد الفلاح فى ظروف المعيشة.



ومن جانبه أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن محصول القمح يعد من المحاصيل الأساسية فى محافظة المنوفية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة لمحصول القمح فى المحافظة 99الف و690 فدان على مستوى المحافظة وجاءت تلك المساحة عقب الحصر الذى تم من خلال لجان بالجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة.

ويضيف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، من المتوقع أن تحقق المنوفية، أعلى إنتاجية الفدان نظرا لكون الأرض خصبة وسمراء، حيث تم صرف الأسمدة الزراعية بواقع 4 شكاير أسمدة يورا أو 3شكاير نترات للفدان لتسميد الأراضى الزراعية والهدف منه تحقيق أعلى إنتاجية، إلى جانب تم توفير لجان إسترشادية بكل جمعية زراعية لمواجهة الآفات والعمل على القضاء عليها فور تلقى البلاغ من المزارع عن طريق رشها.

ويؤكد التركاوى أنه تم توفير الآلات الزراعية الليزر لتسوية الأراضى الزراعية كى تحقق إنتاج عاليا ونعمل كل العاملين فى الإدارات والجمعيات الزراعية على قدم وساق من أجل الحفاظ على محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى ونظرا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالفلاح المصرى وتوفير كافة احتياجاته.

ويشير إلى أن عمليات توريد القمح تتم بشكل منتظم بجميع صوامع القمح بمحافظة المنوفية، ويتم صرف الأموال الموردين أول بأول.