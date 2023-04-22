زراعة الشرقية: بدء حصاد القمح بـ 366 ألف فدان بإنتاجية 18 أردبا للفدان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن حصاد محصول القمح بدأ بمركز الحسنية ووصلت إنتاجية الفدان إلى 18 أردبا وهذا يعد إنتاجا، وتم حصاد ما يصل 6 آلاف فدان وتوقف الحصاد بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار وأن مديرية الزراعة استعدت بكل إمكانياتها البشرية والآلات الزراعية التى تختص بها الميكنة الزراعية المتواجدة بكل إدارة زراعية بمراكز المحافظة والتى يوجد بها أحدث الماكينات واستعدت الشون والصوامع لاستقبال المحصول الاستراتيجى الأول لمحافظة الشرقية فى عامه الجديد.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة فى جمهورية مصر العربية وتحصل المحافظة على المركز الأول فى توريد المحصول على محافظات مصر ولذا وجب علينا أن نقوم بحصاده باستخدام آلات حديثة تحافظ على المحصول من الإهدار والتلف ويهتم به عدد كبير من الفلاحين بالمحافظة، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، ويتميز قمح الشرقية بجودته العالية بسبب نوع التربة الطينية التى تتميز بها أراضى الشرقية وتتركز زراعته فى جميع مراكز المحافظة لكون القمح محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سندا له فى المعيشة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم إطلاق حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية اتباع أساليب الحصاد والتى توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التى تقلل من فرص حدوث فاقد فى المحصول