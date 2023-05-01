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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 1-5-2023

الإثنين، 01 مايو 2023 10:50 ص
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 1-5-2023 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 1-5-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
 
وقال البنك المركزى المصرى، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.
 
وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

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