خمول الغدة الدرقية.. 5 علامات للبحث عنها من زيادة الوزن لتغيير المزاج

كتبت إيناس البنا

الغدة الدرقية هي جزء صغير على شكل فراشة أمام رقبتك، تلعب هذه الغدة دورًا مهمًا في استقلاب الجسم وتنظيم درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والأدوار المهمة الأخرى.

يحدث قصور الغدة الدرقية وفقًا لموقع "healthline"، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الهرمونات، نظرًا لأن الغدة الدرقية تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم ، فإذا كانت غير نشطة، يمكن للشخص أن يعاني من مجموعة متنوعة من الأعراض التي تؤثر على التمثيل الغذائي والجلد والجهاز الهضمي والإدراك والصحة العقلية وغيرها.

زيادة الوزن غير المقصودة والدهون المستعصية

يمكن أن يؤدي عدم نشاط الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يحدث تغييرات في وزنك ومستويات الطاقة، التعب والإرهاق من الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من زيادة غير مقصودة في الوزن، وصعوبة في إنقاص الوزن، والنوم أكثر من المعتاد، وأحيانًا الشعور بالبرد.

انتفاخ في الوجه والأطراف

يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية أيضًا على بشرتك وأظافرك، قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية أن شعرهم يصبح أرق، وبشرة شاحبة ، وحكة ، وهشاشة الأظافر ، وانتفاخ في الوجه ، واليدين ، والساقين.

إمساك

يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية أيضًا على عمليات الجهاز الهضمي. يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون به من الإمساك وبطء الهضم وحرقة المعدة والغثيان والقيء.

القلق وضعف المزاج

يمكن للأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية أن يواجهوا أيضًا تغيرات في المزاج، يمكن أن يعانون من القلق والاكتئاب وضعف الذاكرة والمزاج السيئ واللامبالاة وقلة الانتباه.

فترات غير منتظمة وثقيلة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية أن يلاحظوا تغيرات في الدورة الشهرية، قد يعانين من فترات حيض غزيرة أو غير منتظمة أو بقع دم بين الدورات.