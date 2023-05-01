جلسات تخاطب بالمجان أسبوعيا بمراكز الشباب بالإسكندرية.. اعرف أماكنها

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، تحت رعايه الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثله فى مكتب " قادرون باختلاف "، جلسات التخاطب لاعضاء مراكز التدريب وتنمية الإبداع، حيث تم تنظيم جلسات تخاطب مجانية لذوي القدرات والهمم بمحافظه الاسكندريه بإشراف نخبة من كبار الإخصائيين المتخصصين في المجال.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه ، بالاهتمام بذوى القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع، وذلك بمركز شباب النصر ومركز شباب كرموز.

وتأتى تلك الجلسات فى إطار الإهتمام الفائق التي توليه الدكتورة صفاء الشريف للاطفال من ذوي القدرات الخاصة ، وجاء مركز التخاطب وتنميه المهارات بالتعاون مشترك بين مصر ودوله الامارات ، لخدمة ذوى الهمم " القادرون باختلاف".

من جانبها قالت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية :"اننا نولى اهتماما خاصا بابنائنا من ذوى القدرات والهمم وانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع "، واشارت إلى أن جلسات التخاطب بمراكز التدريب وتنميه الإبداع تنفذ بشكل إسبوعى وعلى مدار العام بمراكز شباب (النصر وكرموز ) وتقدم جميع خدماتها الرياضيه والفنيه و جلسات التخاطب بالمجان من ذوى الهمم بمحافظه الاسكندريه .