جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية بالغربية..تبدأ 20 مايو

الغربية مصطفى عادل

انتهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، من وضع جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية ، حيث ستنطلق الامتحانات السبت 20 مايو المقبل، وتستمر حتى الخميس 25 مايو.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح باب تلقى الاعتذارات الخاصة بالمعلمين المنتدبين لاعمال امتحانات الشهادة الاعدادية.



جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية بالغربية

وحددت المديرية مقرات تلقى طلبات الاعتذارات بمدرسة سعد زغلول للتعليم الاساسى بإدارة شرق طنطا، مدرسة طنطا الإعدادية بنات بإدارة غرب طنطا، ومدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرق المحلة، مدرسة ابو عبيده بن الجراح بإدارة غرب المحلة، مدرسة السكرى الإعدادية بنات بإدارة زفتى، مدرسو عمار بن ياسر الرسمية للغات بإدارة السنطة، مدرسة القاضى بكار الابتدائية بإدارة سمنود، ديوان ادارة قطور التعليمية، إدارة بسيون التعليمية، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بإدارة كفر الزيات.