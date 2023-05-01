امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق 20 مايو بالجيزة وغرفة عمليات لمتابعة اللجان

كتبت - مرام محمد

وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليماتها لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها 20 مايو المقبل، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك على النحو التالي:

- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- التنبيه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأى مشكلات والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع كل الإجراءات الاحترازية.

- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن - السلامة - الراحة - التهوية المناسبة والإضاءة بحيث تكون كافية.

- التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم.

- مخاطبة مراكز الشرطة لتوفير التأمين للجان وخاصة اللجان التي يتواجد بها طلاب المنازل والفصل بين الطلاب النظاميين وطلاب المنازل عند الانصراف لعدم حدوث مشاكل.

- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة والتأكد من وجود أوراق الإجابة داخل مظاريف محكمة الغلق.

- توفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكد من توافر المقاعد والإضاءة اللازم والتهوية وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية للتأكد من شخصية مقدري الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات ووضع تعليمات واضحة داخل اللجان بعدم استخدام التليفون المحمول ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا للسادة الموجهين ومقدرى الدرجات وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية خاصة بأعمال تقدير الدرجات أو النسب.

- متابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول والانتهاء من أعمال التقدير في الموعد المتفق عليه.

- تنفيذ خطة يومية لزيادة مقار لجان الامتحانات ومواجهة أية مشكلات تتواجد داخل اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من الملاحظين والمراقبين والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

- عقد اجتماع يضم "رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات ورؤساء اللجان وموجهي المواد" وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التي تضمن سلاسة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بمظهر مشرف.

- التعاون مع الموجهين المقيمين لمواجهة أية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات أعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فوري.

- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.