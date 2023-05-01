توفير بدائل المبيدات والأسمدة الكيماوية لمزارعى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وصلت اليوم الاثنين، بدائل المبيدات والأسمدة الكيماوية لمزارعي القنطرة شرق، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح السباعي رئيس صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، لمساعدة مزارعي القنطرة شرق ودعمهم من خلال منتجات وزارة الزراعة باسعار مدعمة، وهذه المنتجات والمركبات الصالحة للزراعة العضوية التي تشمل جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتحقيق زيادة في المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها.

وهو الهدف الرئيسي لصندوق الموازنة الزراعية، إنتاج غذاء صحي آمن للإنسان والحيوان ويعمل على تحقيق زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها.

وقال المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، في ظل عدم مرور الأسمدة الأزوتية والنترات للدواعي الأمنية بالمنطقة تم توفير المركبات الحيوية، لمقاومة الإصابات النيماتودية للنباتات في جميع أطوارها ومقاومة الإصابات الفطرية وأعفان الجذور المصاحبة لإصابات النيمادتودا بالتربة وتستخدم لجميع المحاصيل، لضمان الحصول على محصول جيد.

ومجموعة من المخصبات الإحيائية ومبيدات النيماتودا الحيوية والعديد من المغذيات النباتية الورقية تحتوي علي العناصر المغذية الكبرى و الصغرى والثانوية المعززة التي يحتاج اليها النبات بمنشطات النمو الطبيعية، وكذلك محسنات التربة والمخصبات الحيوية للزراعة العضوية ومطابقة لمعايير أمان وسلامة الغذاء تطبق ضمن وبدائل أسمدة.

وقال المهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعي، إنه من ضمن فوائد المخصبات الحيوية أيضا، ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

وأوضح المهندس سامح العجرودي مدير المركز الارشادي بالقنطرة شرق، أن السماد الحيوي يحسن نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض، ويزيد ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، وتحسن امتصاص التربة للماء وتهوئة التربة، مشيرا إلى أن السماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات.

وأضاف أنه يتم مساعدة صغار المزارعين من خلال توفير مركبات جيدة تعطي فاعلية أعلى وبسعر مناسب ، وهذه المنتجات اثبتت جدارتها وفاعليتها في خدمة المحاصيل الزراعية المختلفة ولخدمة المزارع.