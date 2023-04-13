اليوم السابع
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صندوق الموازنة بوزارة الزراعة يوفر بدائل الأسمدة لمزارعى القنطرة شرق

الخميس، 13 أبريل 2023 04:45 م
صندوق الموازنة بوزارة الزراعة يوفر بدائل الأسمدة لمزارعى القنطرة شرق توفير بدائل الأسمدة للمزارعين
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الدكتور ممدوح السباعى رئيس صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه تم توفير منتجات صندوق الموازنة بوزارة الزراعة للمزارعين بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية، بأسعار مدعمة ومضمونة منها المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة، واستخدام المخصبات الحيوية فوائد عديدة عند استخدامها كبدائل للأسمدة الكيماوية ومنها إعادة توازن الميكروبات بالتربة وتنشيط العمليات الحيوية بها
وترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.
 
وعن فوائد السماد الحيوي قال المهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، إنه يحسن نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض بين النباتات، وتزيد من ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، وتحسن امتصاص التربة للماء وتهوية التربة، والسماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات.
 
وأوضح المهندس نفادى، أنه أصبح استخدام الأسمدة العضوية والحيوية بالزراعة ضرورة ملحة خلال الفترة القادمة، بعد الارتفاع المتزايد فى أسعار الأسمدة الكيماوية الذى يشهده سوق الأسمدة والمبيدات، وتمتاز الأسمدة العضوية والحيوية بأنها تحتوي على العناصر الغذائية سواء الكبرى أو الصغرى في صورة متوازنة وميسرة للنباتات، وتؤثر المادة العضوية على الكثير من الصفات الطبيعية والكيميائية للأراضى.

الاسماعيلية

القنطرة شرق

صندوق الاسمدة

وزارة الزراعية

الاسمدة والمبيدات



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