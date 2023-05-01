تمهيدا لافتتاحها.. محافظ قنا يراجع مواصفات أثاث مكتبة مصر العامة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمراجعة مواصفات أثاث مكتبة مصر العامة بقنا، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بحضور حسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمهندس محمد عبد الحفيظ، مدير عام مديرية الإسكان، وحمدي حسين، مدير الشؤن المالية والادارية بالمحافظة، ومحمود أحمد، المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ،وأعضاء لجان المواصفات والفحص.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية المدونة بكراسات الشروط الخاصة بتوريد الآثاث والأجهزة للمكتبة، مشددا على ضرورة تسليم الآثاث بحضور مسئولى المحافظة للتأكد من معايير الجودة، و أنه لن يتم استلام أي آثاث غير مطابق للمواصفات ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

وقال محافظ قنا، إن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم، بهدف نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 والتى تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

يُذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق ، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت " واي فاي " ) ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه.