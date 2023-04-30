محافظ قنا يعلن الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية أكتوبر المقبل

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية سوف يعمل بقدرة 55 ألف م3 / يوم، لتصل بذلك القدرة الإجمالية للمحطة إلى 110 آلاف م3 / يوم، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال المدنية بمشروع التوسعات، وجارى توريد أعمال الكهروميكانك تمهيدا لتركيبها وإجراء اختبارات التشغيل عليها، لافتا إلى أنه تم الإتفاق مع مسئول شركة المقاولون العرب على الإنتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر أكتوبر المقبل بحد أقصى، تمهيدا لدخول المحطة الخدمة واستيعاب كميات مياه الصرف ومعالجتها، ومن ثم استغلالها فى رى الغابة الشجرية.

وأضاف الداودي، أن الجهود التنسيقية بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسفرت عن صدور موافقة السيد وزير الإسكان بنقل ملكية مساحة 7 أفدنة تابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتسنى لها تنفيذ أحواض التجفيف الخاصة بمشروع التوسعات.

ووجه محافظ قنا، مسئولى شركة المقاولون العرب ببدء الأعمال الإنشائية للأحواض بالتوازى مع إجراءات استلام الأرض لإنجاز المشروع طبقا للمدة الزمنية المحددة ، كما وجه بإعداد تقرير أسبوعى لمراحل تقدم العمل ، للوقوف على نِسب ومعدلات التنفيذ ، وتذليل أى معوقات إن وجدت.