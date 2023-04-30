محافظ قنا يعلن الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية أكتوبر المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية بمدينة قنا، أكتوبر المقبل، جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده لمناقشة إجراءات ومعوقات استكمال مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية بمدينة قنا، بحضور المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس عماد الزوق، مدير فرع شركة المقاولون العرب بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، ومحمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتورة أسماء أحمد حسين، المشرف العام على مشروعات التدوير بالمحافظة، والمهندسة غادة محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
محافظ قنا يعلن الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية أكتوبر المقبلالأحد، 30 أبريل 2023 06:24 م
جانب من الاجتماع
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وأوضح محافظ قنا، أن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية سوف يعمل بقدرة 55 ألف م3 / يوم، لتصل بذلك القدرة الإجمالية للمحطة إلى 110 آلاف م3 / يوم، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال المدنية بمشروع التوسعات، وجارى توريد أعمال الكهروميكانك تمهيدا لتركيبها وإجراء اختبارات التشغيل عليها، لافتا إلى أنه تم الإتفاق مع مسئول شركة المقاولون العرب على الإنتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر أكتوبر المقبل بحد أقصى، تمهيدا لدخول المحطة الخدمة واستيعاب كميات مياه الصرف ومعالجتها، ومن ثم استغلالها فى رى الغابة الشجرية.
وأضاف الداودي، أن الجهود التنسيقية بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسفرت عن صدور موافقة السيد وزير الإسكان بنقل ملكية مساحة 7 أفدنة تابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتسنى لها تنفيذ أحواض التجفيف الخاصة بمشروع التوسعات.
ووجه محافظ قنا، مسئولى شركة المقاولون العرب ببدء الأعمال الإنشائية للأحواض بالتوازى مع إجراءات استلام الأرض لإنجاز المشروع طبقا للمدة الزمنية المحددة ، كما وجه بإعداد تقرير أسبوعى لمراحل تقدم العمل ، للوقوف على نِسب ومعدلات التنفيذ ، وتذليل أى معوقات إن وجدت.
الموضوعات المتعلقة
محافظ قنا يوجه بإعداد خطة شاملة لإعادة رصف شوارع مدينة قناالأحد، 30 أبريل 2023 11:41 ص
محافظ قنا يستقبل 55 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهمالأحد، 30 أبريل 2023 11:30 ص
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية.. صورالسبت، 29 أبريل 2023 06:02 م
محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث طلباتهمالسبت، 29 أبريل 2023 11:16 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة