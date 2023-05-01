اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 07:19 م
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تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع فى المسابقات الوزارية ببورسعيد

الإثنين، 01 مايو 2023 07:16 م
تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع فى المسابقات الوزارية ببورسعيد الطلاب المتميزين في المسابقات الوزارية
بورسعيد محمد فرج

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كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عددا من الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية على مستوى الجمهورية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة، أن التكريم جاء لتميز هؤلاء الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في تلك المسابقات الوزارية مما وضع تعليم بورسعيد في المركز الرابع جمهوريا من إجمالي المراكز المستحقة لعدد 27 محافظة.
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن المسابقات الوزارية التي اشترك بها الطلاب تخص توجيهات اللغة العربية والتربية الاجتماعية والاقتصاد المنزلي بواقع 5 طلاب في مجالي اللغة العربية للتعليم الفني والاقتصاد المنزلي و15 طالبا في مجال التربية الاجتماعية.
 
وأشارت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد دائما ما يقدر وثمن جهود القائمين على الأنشطة التربوية ودعمهم الدائم للطلاب المتميزين ويعمل على تشجيعهم واكتشاف وصقل مواهبهم معربة عن فخرها بالطلاب المحتفى بهم نواة رؤية مصر 2030.
 
جاء ذلك بحضور محمود بدوى مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وهيثم حمودة مدير عام التعليم الفنى
 والحسينى راغب مدير إدارة التوجيه الفنى وموجهى العموم.
 
 
الطلاب المتميزين في المسابقات الوزارية
الطلاب المتميزين في المسابقات الوزارية

تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع
تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع

تكريم طلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية
تكريم طلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية

جانب من تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع على مستوى الجمهورية
جانب من تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع على مستوى الجمهورية

جانب من تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع
جانب من تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الرابع

جانب من تكريم الطلاب المتميزين في المسابقات الوزارية
جانب من تكريم الطلاب المتميزين في المسابقات الوزارية

جانب من تكريم طلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية
جانب من تكريم طلاب الفائزين فى المسابقات الوزارية

طلاب المتميزين الحاصلين على المركز الرابع
طلاب المتميزين الحاصلين على المركز الرابع
 
 

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