اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 04:59 م
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خليك واعى.. لا تعديلات على جداول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل (إنفوجراف)

الإثنين، 01 مايو 2023 04:25 م
خليك واعى.. لا تعديلات على جداول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

خليك واعى
خليك واعى

 

الشائعة: 
 
إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفى.
 
الحقيقة: 
 
وزارة التعليم نفت تلك الأنباء، وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل فى المواعيد المقررة، وأنه سيتم عقد الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة للعام الدراسى الحالى 2022/2023.
 
وناشدت الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

التربية والتعليم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

امتحانات النقل

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

خليك واعى



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