تفاصيل اجتماع وكيل صحة المنوفية بأعضاء فريق الرقابة الداخلية الجدد

المنوفية - محمود شاكر

. عقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مع الأطباء مسئولى الرقابة الداخلية بالإدارات الصحية المختلفة بالمنوفية فى أول أيام تكليفهم بالعمل ضمن فريق وحدة الرقابة الداخلية

وبدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالتهنئة على تكليفهم بالعمل ضمن فريق الرقابة الداخلية، مشددا على أهمية عملهم باتباع الأسس الموضوعة من أجل المساعدة فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى عبر الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان فى المنوفية وضرورة استمرار العمل بنفس وتيرة وإنجاز فريق الرقابة الداخلية بالمديرية.

وتلى ذلك اجتماع للدكتور أحمد رفعت مدير وحدة الرقابة الداخلية بالمنوفية، مع أعضاء فريق الرقابة الداخلية بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة لشرح آلية عمل الوحدة والمهام المنوطة بها وأساليب إعداد التقارير الخاصة بوحدة الرقابة الداخلية.